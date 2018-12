D'Regierung aus dem Jemen an d'Huthi Rebellen, déi sech mëttlerweil iwwert 4 Joer e brutale Konflikt am Jemen liwweren, gesi sech fir Friddensgespréicher.

Déi sollen um Donneschdeg ënnert der Mediatioun vun der Uno zu Stockholm a Schweden lafen. Zanter de Krich am Land ugefaangen huet, sinn op d'mannst 10.000 Mënschen ëm d'Liewe komm.



D'UNO schwätzt vun der gréisster humanitärer Kris, déi et de Moment op der Äerd gëtt. Schonn 2016 wollt een de Konflikt léisen, schonn deemools gouf et Verhandlungen, déi allerdéngs näischt bruecht hunn.