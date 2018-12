Den tierkesche President Erdogan kritiséiert den tierkeschen Oppositiounschef Kilicdaroglu, dat well en an Däitschland gereest ass.

© AFP

Dësen hätt sech am Bundestag mat Leit getraff, déi tierke-feindlech wieren an déi bekannt wieren, datt se Terrororganisatiounen no géinge stoen.



Ënner anerem waren et zu Berlin Reunioune mat Politiker vun "Die Linke".