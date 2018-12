Ausgeléist gouf dat Ganzt duerch d'Verhaftung vun der Finanzcheffin vum chinesesche Smartphone-Produzent Huawei a Kanada an der Fuerderung vun den USA, dass d'Fra ausgeliwwert gëtt.Et war doropshi carrement eng Zort Braderie op de Bourssen: Frankfurt verléiert ronn 3,5%, Paräis ass 3,3% am Minus, London ass bal 3,6% an der Baisse.Och d'US-Mäert sinn den Ament am donkel-roude Beräich.