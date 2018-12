© AFP

D'Angela Merkel huet no iwwer 18 Joer net méi fir dëse Poste kandidéiert. Intresséiert un hirer Successioun sinn d'CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, de fréiere Fraktiounschef vun der Unioun, Friederich Merz an de Gesondheetsminister Jens Spahn. De leschten Ëmfroen no zeechent sech ee Kapp-u-Kapp-Rennen tëscht der Annegret Kramp-Karrenbauer an dem Friederich Merz of.



Fir den Optakt vum Parteidag kënnen d'Delegéiert allerdéngs nach weider Personalpropositioune maachen. Direkt um Ufank hält d'Angela Merkel als nach CDU-Presidentin hir lescht Ried. Dono stelle sech déi méiglech Nofolger den Delegéierte vir. Gewielt ass deejéinegen, deen d'Majoritéit vun de Stëmme kritt. Ass dat am éischte Waltour net de Fall, kënnt et zu enger Stéchwal deenen zwee éischt Gewielten. Den Intressi vun de Medien um CDU-Parteidag ass extrem grouss. Et gouf dann och eng aussergewéinlech héich Zuel vun Umeldungen an accreditéierte Journalisten.