Fir e Samschdeg si jo nei Demonstratioune vun de Gilets Jaunes virgesinn. Op de sozialen Netzwierker wéi Facebook hu sech nei Gruppe forméiert, déi zu weidere Protestaktiounen opgeruff hunn. Bei zwou dovunner hu schonn iwwer 3.500 Leit hir Participatioun zougesot, iwwer 20.000 sinn intresséiert. Bei de Protester maachen och ëmmer méi Leit aus ënnerschiddleche gesellschaftlech Schichte mat.



D'lescht Woch haten et wärend den Demonstratiounen zu Paräis uerg Stroosseschluechte mat der Police ginn. Iwwer 400 Persoune waren interpelléiert ginn. En Vue vun de Protester, déi fir e Samschdeg annoncéiert sinn, goufen zu Paräis schonn eng ganz Partie Evenementer aus Sécherheetsgrënn ofgesot, dorënner och de Futtballsmatch an der Ligue1 tëscht Paräis a Montpellier, deen e Samschdeg de Mëtteg um 16 Auer sollt am Parc des Princes ugepaff ginn. De Match gëtt reportéiert.



Betraff ass och d'Aktioun Téléthon, wärend där Sue fir d'Recherche gesammelt ginn. U sech sollt live vun der Place de la Concorde aus iwwerdroe ginn. France Televisions huet decidéiert, wärend deenen 30 Stonnen aus de Studioen ze senden. E bleiwen och vill Muséeën zou. Dat selwecht gëllt fir eng sëlleche Geschäfter op de Champs-Elysées.



De franséische President Emmanuel Macron wëll sech iwwerdeems eréischt Uganks nächst Woch iwwert d'Kris vun de Gilets Jaunes äusseren. Hie wéilt keen Ueleg an d'Feier schëdden, virun deenen annoncéierte Protester, sot de President vun der Assemblée Nationale, Richard Ferrand géintiwwer der Noriichtenagence AFP.