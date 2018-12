© AFP

Den Alarm gouf en Donneschdeg den Owend Lokalzäit declenchéiert, huet de Sender op senger Internetsäit bekannt ginn. D'Police huet d'Stroosse ronderëm d'Gebai gespaart an d'Leit opgeruff d'Géigend ze evitéieren. D'Beamten hunn awer kee Sprengsaz fonnt. No ronn annerhallwer Stonn konnten d'Journalisten nees zeréck an hir Büroen.



Eréischt am Oktober war d'Redaktioun vu CNN no der Decouverte vun engem Sprengsaz geraumt ginn. Deemools ware Päck mat Sprengsätz dran un eng ganz Partie vu Kritiker vum US-President Trump geschéckt ginn, ënnert anerem un de fréiere President Barack Obama an déi fréier Presidentschaftskandidatin Hillary Clinton.