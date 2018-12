De Charles Michel

De belsche Premierminister Charles Michel war e Sonndeg de Moie beim Kinnek, fir him z'annoncéieren, datt d'Regierung nei forméiert gëtt, nodeems d'Ministere vun der N-VA decidéiert hunn, d'Regierung ze verloossen.



Déi 3 Parteien, déi an der Majoritéit bleiwen, solle sech d'Ministèren, déi bis ewell vun der N-VA besat waren, schonn opgedeelt hunn.



No der Renconter vum Premier mam belsche Kinnek sëtzt de Ministerrot elo zesummen, den éischten ouni d'flämesch Nationalisten.



De Pieter De Crem (CD&V) ersetzt de Jan Jambon als Inneminister.



Den Alexander De Croo (Open VLD) gëtt Finanzminister amplaz vum Johan Van Overtveldt.



D'Maggie De Block (Open VLD) iwwerhëlt d'Migratioun vum Théo Francken.



An den Denis Ducarme (MR) ierft d'Defense vum Sanders Loones.

D'Regierungskoalitioun an der Belsch stoung wéinst dem Sträit ëm den Uno-Migratiounspakt virum Aus. De Regierungschef Charles Michel hat e Samschdeg den Owend no enger Krisesëtzung virgeschloen, déi 4 Ministere vum Koalitiounspartner N-VA ze ersetzen, fir eng Kontinuitéit a Funktiounsfäegkeet vun den Institutiounen ze garantéieren.D'flämesch Nationaliste vun der N-VA ware strikt dogéint, datt de Michel op d'UN-Konferenz zu Marrakesch reest, bei där de Migratiounspakt soll ugeholl ginn. De Ministerpresident hat no der Sëtzung betount, datt hien trotz dem Widderstand wäert a Marokko reesen. Hie géing als Regierungschef vun enger verantwortungsbewosster Koalitioun an de Fliger klammen a wann en zréck wier, géing hie mam Parlament iwwert d'Regierungskris beroden.Bei der Sëtzung e Samschdeg sollt eigentlech en Auswee aus der Kris fonnt ginn. Well dat awer net de Fall war, war de Michel e Sonndeg de Moie beim belsche Kinnek, fir de Remaniement an der Regierung.De leschten Donneschdeg hat sech am Parlament eng breet Majoritéit fir de Migratiounspakt ausgeschwat. Den Accord soll global Linne festleeë fir eng besser Bewältegung vun der weltwäiter Migratioun.Fir Lëtzebuerg reest den Ausseminister Jean Asselborn op Marrakesch.

Offizielle Communiqué

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Sur invitation du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, se rendra à Marrakech afin de participer à la Conférence intergouvernementale chargée de l'adoption formelle du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, les 10-11 décembre 2018.



Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières recense des principes et des droits déjà existants, et formule 23 objectifs pour aider les pays à faire face aux migrations, en facilitant l'information, l'intégration des migrants, l'échange d'expertises et la coopération internationale.



En marge de la conférence, le ministre Asselborn saisira l'occasion offerte par la présence de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que de hauts responsables des organisations internationales, pour multiplier les échanges de vues sur les questions de l'actualité internationale.