A villen europäesche Länner ass e grad en ëmstriddene Sujet, déi belsch Regierung stoung dowéinst virum Aus.Mä wat huet et iwwerhaapt mat dem Migratiounspakt op sech? Staats a Regierungscheffen aus der ganzer Welt kommen e Méindeg zesummen, fir den Accord unzehuelen. Ma bal en halleft Joer nom Enn vun den Negociatiounen ass dësen esou ëmstridden wéi ni virdrun. Wat steet dann eigentlech an deem Migratiounspakt?Zwee Joer laang hunn d'Vereenten Natiounen un engem globalen Accord a Saache Migratioun geschafft - déi éischte Kéier an hirer Geschicht. Iwwert en halleft Joer hunn d'Schlussnegociatiounen gedauert, un deenen all d'UN-Memberstaaten ausser den USA bedeelegt waren. Eemol de Mount koumen d'UN-Botschafter vun 192 Länner fir allkéiers eng Woch zesummen, fir um Dokument ze schreiwen, dat dann elo e Méindeg a Marokko soll ugeholl ginn. Dono wäert d'Uno-Vollversammlung de Pakt definitiv accordéieren.Mä och dann ass en net bannend fir d'Memberlänner. De Migratiounspakt gehéiert zum sougenannten "Soft Law". D'Angscht, datt den Accord Staaten also zu iergendeppes zwéngen kéint, ass faktesch net begrënnt. An awer hunn an de leschte Méint ëmmer méi Regierungen e Réckzéier gemaach an ugekënnegt, de Pakt net matzedroen.Dobäi muss och gesot ginn, datt de Migratiounspakt kee Flüchtlingspakt ass - dee gëtt de Moment nämlech vun den UN separat negociéiert an dobäi geet et ëm komplett aner Froen. Wëll fir d'Flüchtlinge gëtt et mat der Genfer Konventioun verbindlech Verflichtungen.Bei der Migratioun ass dat allerdéngs anescht. Den Accord huet den Titel "Globale Pakt fir eng sécher, geuerdent an regulär Migratioun". Wéi dat erreecht soll ginn, gëtt an 23 Ziler konkretiséiert. Dozou gehéieren zum Beispill: d'Bekämpfung vu Passeuren a Mënschenhandel, d'Zesummenaarbecht bei engem sécheren Retour an d'Heemechtslänner an d'Reintegratioun oder d'Rettung vu Mënscheliewen. Kritiséiert vun de Géigner vum Pakt gëtt zum Beispill d'Zil 5, dat d'Weeër fir regulär Migratioun besser disponibel soll maachen.Kee Land ass juristesch un dee Pakt gebonnen. Ma Lëtzebuerg a vill aner europäesch Länner hale sech elo schonn un déi Prinzipien. D'blo-rout-gréng Regierung wäert dem Accord zu Marrakesch zoustëmmen.Fir de Grand-Duché reest den Ausseminister Jean Asselborn op Marrakesch.

Offizielle Communiqué

Jean Asselborn à la Conférence intergouvernementale sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, à Marrakech les 10-11.12.2018



Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Sur invitation du Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, se rendra à Marrakech afin de participer à la Conférence intergouvernementale chargée de l'adoption formelle du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, les 10-11 décembre 2018.



Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières recense des principes et des droits déjà existants, et formule 23 objectifs pour aider les pays à faire face aux migrations, en facilitant l'information, l'intégration des migrants, l'échange d'expertises et la coopération internationale.



En marge de la conférence, le ministre Asselborn saisira l'occasion offerte par la présence de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que de hauts responsables des organisations internationales, pour multiplier les échanges de vues sur les questions de l'actualité internationale.