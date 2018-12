No der Verhaftung vun der Cheffin vum chineseschen Telekommunikatiouns-Ris Huawei huet Peking elo den US-Ambassadeur aberuff.

No Verhaftung vun Huawei-Cheffin

D'Rechter vun enger chinesescher Biergerin géingen net respektéiert ginn, heescht et vum chineseschen Ausseministère.D'USA ginn opgeruff, de mandat d'arrêt géint d'Meng Wanzhou opzehiewen. Am anere Fall dreet China mat Konsequenzen.D'Managerin gouf bei enger Tëschelandung am kanadesche Vancouver festgeholl. D'US-Justiz verlaangt d'Ausliwwerung a reprochéiert hir, géint d'Iran-Sanktioune verstouss ze hunn.