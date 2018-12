"Ech kréie keng Loft méi", sollen déi lescht Wierder vum Kashoggi gewiescht sinn.An dëser Kopie gëtt och festgehalen, wéi de regierungskritesche Journalist géint seng Mäerder gekämpft a seng Läich méi spéit mat enger See a Stécker geschnidde gouf.Wéi CNN weider mellt, géif och kloer doraus ervirgoen, dass de Mord geplangt war an dass d'Täter direkt e puer Telefonsgespréicher gefouert hunn, mat héichrangege saudiarabesche Vertrieder, fir iwwert de Stand vum Mord ze informéieren.De Jamal Kashoggi gouf den 2. Oktober am Konsulat vu sengem Land zu Istanbul vu saudiarabeschen Agenten ëmbruecht.D'Regierung zu Riad streit awer of, de Mord ordonnéiert ze hunn.