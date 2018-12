Dat geet aus engem Rapport vum internationale Friddensfuerschungsinstitut vu Stockholm ervir, deen um Méindeg publizéiert gouf.Sou sollen dës Konzerner d'lescht Joer Waffen am Wäert vun ëmgerechent 33 Milliarden Euro verkaf hunn. Russland kënnt domat neierdéngs also op déi zweet Plaz.Zanter 2002 stoung Groussbritannien op dëser Positioun. D'USA bleiwen allerdéngs mat Ofstand de gréisste Waffeproduzent op der Welt.Ënnert den 100 gréisste Waffekonzerner fënnt een am ganzen 42 amerikanesch Entreprisen, déi d'lescht Joer Waffen am Wäert vun ëmgerechent knapp 22 Milliarden Euro verkaf hunn.