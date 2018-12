Denis Mukwege an Nadia Murad

Dat well si op d'Instrumentaliséierung vu sexueller Gewalt a Krichs- an Konfliktregiounen opmierksam maachen.



Op enger Pressekonferenz e Sonndeg hu béid Laureate een Appell un d'Weltcommunautéit gemaach, d'Gewalt géint Fraen a Kricher ze bekämpfen. Et wier een op engem Punkt ukomm, wou et net méi duergeet, driwwer ze schwätzen, mä et musst elo gehandelt ginn, sou de Gynekolog Denis Mukwege.



An der schwedescher Haaptstad Stockholm ginn iwwerdeems d'Nobelpräisser fir Medezin, Chimie, Physik a Wirtschaftswëssenschaften iwwerreecht.



De Literaturnobelpräis gouf dëst Joer jo wéinst engem Sträit an der Schwedescher Akademie ofgesot.