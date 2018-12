Um Méindeg de Moie fréi kënnt et zu gréisser Perturbatiounen am Zuchverkéier a ganz Däitschland. Och d'Linn fir op Lëtzebuerg ass betraff.

#CFLINFOS30 Circulation bloquée sur le tronçon.

En raison d'une grève en Allemagne, la circulation des trains est bloquée entre Wasserbillig et Trier Hbf. — CFLinfos (@CFLinfos) 10 décembre 2018

Op d'mannst bis 9 Auer fuere guer keng Zich tëscht Tréier a Waasserbëlleg.

Wéi d'CFL op hirem Internetsite an op Twitter matdeelen, ass doduerch den Zuchtrafic tëscht Waasserbëlleg an dem Hauptbahnhof zu Tréier blockéiert.



Och am Regionalverkéier ass mat Perturbatiounen ze rechnen, wéi di däitsch Bunn um Méindeg de Moie bekannt ginn huet.



An och wann de Warnstreik um 9 soll eriwwer sinn, kéint et de ganzen Dag iwwer zu massive Retarden am Zuchtrafic kommen, warnt ee Spriecher vun der Bunn. D'Cliente krute recommandéiert, hir Reesen op en Dënschdeg ze reportéieren. Tickete behalen hir Gültegkeet.

Well d'Bunn streikt, si vill Leit um Méindeg de Moien op den Auto ëmgeklommen. Wéi däitsch Medie mellen, ginn et den Ament schonn iwwer 650 Kilometer Stau op den däitsche Stroossen. Besonnesch d'Regioun ronderëm München ass staark betraff.



Ursaach vum Warnstreik ass, dass d'Gewerkschaft am Tarifkonflikt mat der Bunn hir Fuerderunge wëll duerchsetzen. E Samschdeg hat d'Gewerkschaft d'Verhandlunge fir ronn 160.000 Beschäftegt ofgebrach. Bei der Lounerhéijung war de Konzern der Gewerkschaft no net wäit genuch entgéintkomm.