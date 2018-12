De Sträit an der belscher Politik geet an eng weider Ronn. Déi flämesch Nationalisten haten d'Regierung jo um Weekend verlooss.

De belsche Premier Charles Michel e Méindeg zu Marrakesch.

Nodeems et wéinst dem Sträit iwwert den Uno-Migratiounspakt e Remaniement an der belscher Regierung gouf, well d'NV-A sech aus der Koalitioun zeréckgezunn hat, ginn elo d'Appeller fir ee Vertrauensvott vis-à-vis vun der neier Koalitioun, déi keng eege Majoritéit méi huet, méi haart.Esou wéilten déi flämesch Parteie Groen, SP.A an d'NV-A am Parlament e Vertrauensvott ustriewen.