Den President Emmanuel Macron ass zum Deel selwer Schold un dëser Kris a Frankräich, dat seet de Gilles Raveaud. De franséischen Ekonomist war op Invitatioun vun der Associatioun ETIKA fir en Virtrag zu Lëtzebuerg.

A Frankräich brennt et op de Stroossen. Iwwerall giel Gileten, déi chaotesch ronderëmlafen. Et ass schwéier, Uerdnung an dat Duercherneen ze bréngen. Och den Mann am Elysée bréngt dat den Ament net fäerdeg. Fir den Ekonomist Gilles Raveaud ass dat net verwonnerlech.

''Hien huet d'Arroganz vun engem, deen d'Ecole Nationale d'administration gemaach huet. Een, dee mengt, alles ze wëssen an ze kennen. An d'Arroganz vun engem, dee fir Rothschild geschafft huet. Een dee mengt, déi Räich géifen de Räichtum schafen an net d'Aarbechter.''

E Cumul un Arroganz, ze vill Feeler. Zum Beispill d'Baisse vun den Taxen op de Revenu an d'Dividenden. D'Bild vun enger Politik fir déi Räich. Ma den Emmanuel Macron ass nëmmen eng Figur an engem Wirtschaftssystem, deen den Ekonomist iwwerwanne wëll: den Neoliberalismus. E System an deem de Marché Prioritéit huet, an Inegalitéite souguer erwënscht sinn. De Gilles Raveaud erkläert.

''De System huet iwwer Joren un Terrain gewonnen. Ma den Emmanuel Macron ass deen éischten, deen dëse System explizit revendiquéiert, mat sengem ganzen Discours ronderëm eng sougenannt Start-Up-Nation, ronderëm d'Fuerderung, dass déi jonk Fransousen de Wonsch sollen hunn, Milliardär ze ginn.''

D'Realitéit ass bei ville Studenten a Frankräich awer eng aner. Ma d'Vergaangenheet an och d'Aktualitéit weisen eis, dass aner Modeller och net kënne wënschenswäert sinn. Mir hunn nach net alles probéiert, schreift de Gilles Raveaud.

''Ech mengen, dass de beschte System eng ''gemëscht Ekonomie'' ass. E System, an deem de Maart an de Staat gläichgestallten Acteure sinn. De politeschen Terme dofir ass eng sozial Demokratie, ewéi se virbildlech an den skandinavesche Länner praktizéiert gëtt. Haut op alle Fall muss den Depart fir all Politik ëmmer déi ekologesch Transitioun sinn.''

Frankräich hätt d'Kapassitéite fir deen Iwwergang ze realiséieren. Zwar net an de Staatskeesen. Ma dofir op de Spuerkonte vun deene Räiche seet den Ekonomist. Kee Wonner also, dass de Gilles Raveaud sech eng lénk Regierung wënscht.