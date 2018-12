De franséische President war jo ëmmer méi ënner Drock geroden an de leschte Wochen. Him goung et drëms, fir de Mouvement vun de Gilets Jaunes ze berouegen.De President sot a senger Usproch vun der Télé, datt hien d'Leit versteet, déi sozial geschwächt sinn an der Gesellschaft. Et hätt een ze laang gewaart, 40 Joer vun engem demokratesche Malaise a ville Changementer vun de Societéit, op déi net reagéiert gouf.Hien hëlt Verantwortung dofir, datt hien nach net op de Malaise reagéiert huet. Seng Legitimitéit hätt hie vun de Leit. Hie wëll fir Frankräich ee Wee fannen, ewech vun der Divisioun.Et brauch ee besser Schoulen a Formatiounen. Déi schaffend Leit sollen an der Dignitéit liewe kënnen. Vun 2019 u gëtt et 100 Euro méi fir déi Leit, déi de Mindestloun kréien, Iwwerstonnen ginn net méi besteiert a Primmen de fin d'année, och net besteiert an ouni Chargen.D'Regierung soll awer weider d'Reformen duerchféieren. Et misst een e ganz breeden Debat lancéieren, fir Frankräich an Europa zesummezeféieren. Hie wëll all Buergermeeschtere gesinn, fir eng zolitt Basis ze hunn, fir d'Land weiderzebréngen.

Wat war geschitt um Weekend?

Op d'mannst 135 Mënsche goufe bei de Krawallen e Samschdeg a Frankräich blesséiert, dorënner 17 Polizisten. Am Kader vun de Protester vun de sougenannte "Gilets jaunes" goufe ronn 1.400 Persoune festgeholl - déi meescht Gewalt gouf et op en Neits an der Haaptstad Paräis. Do hunn Demonstranten Autoen a Brand gestach, Fënsteren ageschloen a sech mat der Police ugeluecht. D'Beamten hunn Tréinegas agesat. Am ganze Land ware ronn 125.000 Demonstranten op de Stroossen.De Protest riicht sech antëscht net nëmme méi géint déi geplangte Steierhausse op Sprit an Diesel, déi d'Regierung op Äis geluecht huet, mä och géint de franséische President a seng Reformpolitik.