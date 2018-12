Dat sinn ongeféier zwee Drëttel vun der Populatioun.240.000 Leit goufe bei Bewäertung vun der Hongerkris elo an déi héchst Kategorie 5 agestuuft, sou de Coordinateur vun der Nouthëllef am Jemen, Mark Lowcock zu New York.Fir 2019 wiere 4 Milliarden Dollar néideg.Den UN-Generalsekretär António Guterres wëll am Februar op enger Donnateurskonferenz zu Genf en Appell un d'Weltcommunautéit maachen, Suen ze spenden.Dat wier duebel souvill wéi am Joer 2017.