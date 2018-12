Fir den 21. Dezember hu nämlech radikal pro-separatistesch Katalanen annoncéiert, zu Barcelona fir Onrou wëllen ze suergen. Dat ee Joer nodeems et an der spuenescher Regioun Neiwale gouf, déi vu Madrid ordonnéiert goufen.



Deen Dag huet sech de spuenesche Regierungschef Pedro Sánchez zu Barcelona ugemellt, fir hei ee Ministerrot ofzehalen. Ob et dee Moment och eng Entrevue tëscht dem Sánchez an dem katalanesche Regionalpresident Torra kënnt, ass nach net gewosst.