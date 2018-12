Ënner anerem huet den John Kerry den Artikel ënnerschriwwen, deen an der Washington Post publizéiert gouf.

© AFP (Archiv)

44 fréier amerikanesch Senateure gesinn d'Demokratie ënnert dem President Donald Trump a Gefor. Wéi d'Politiker an engem Artikel an der Washington Post schreiwen, géifen d'USA de Moment un engem wichtege Punkt ukomm sinn, wou Kärprinzipie vun der Demokratie an de nationale Sécherheetsintressi um Spill stéingen.



De Senat wier opgefuerdert, fir d'Demokratie ze verdeedegen.