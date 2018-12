Zesumme mam Sophie Glesener vun der ONG war hie sech Dierfer am Senegal ukucken, wou de Kanner eng Famill, Sécherheet an en Zukunft ugebuede gëtt.

SOS-Kannerdierfer: Pascal Schumacher neien Ambassadeur (12.12.2018) Zesumme mam Sophie Glesener vun der ONG war hie sech Dierfer am Senegal ukucken, wou de Kanner eng Famill, Sécherheet an en Zukunft ugebuede gëtt.

An enger Famill opwuessen, ëmgi vu Léift a Gebuergenheet, dat ass leider net fir all Kand Normalitéit. A genee deene Kanner, déi dës Chance net hunn, hëlleft SOS Villages d’Enfants. Si bidden hinnen eng Famill, Sécherheet an eng Zukunft, ënnert anerem am Senegal. Zanter méi wéi 41 Joer ass SOS Villages d’Enfants am Senegal aktiv, an ënnerstëtzt iwwer 10.000 Kanner an hir Famillen. Wéi d’Liewen an engem SOS Kannerduerf ausgesäit, ass de Lëtzebuerger Museker Pascal Schumacher sech perséinlech ukucke gaangen a senger neier Funktioun als SOS-Ambassadeur.

D’SOS-Kannerduerf zu Kaolack läit an enger vun den äermste Regiounen am Senegal. Hei fannen iwwer 90 Kanner an enger vun den 12 SOS-Famillen en neit Doheem. Kanner, déi hir Elteren verluer hunn oder aus diverse Grënn net méi an hirer Famill kënne bleiwen, wuessen hei an engem familiären Ëmfeld op, zesumme mat anere Kanner an enger SOS-Mamm, wéi an enger richteger Famill.

Wéi d’Situatioun sur place sech entwéckelt huet a wéi eng Hëllefen nach gebraucht ginn, ass d’Sophie Glesener vu SOS Villages d’Enfants Monde sech zu Kaolack ukucke gaangen. Mat dobäi huet si de Pascal Schumacher. De Lëtzebuerger Museker, virun allem bekannt an der Jazz-Zeen, ass nämlech zanter kuerzem SOS-Ambassadeur. D’Visitt am Senegal ass fir hien déi éischt Rees a senger neier Funktioun. Zesumme mam Sophie Glesener besicht hien déi verschidde Projeten, déi vun der Organisatioun ënnerstëtzt ginn.

Zu deene Projete gehéieren och déi sougenannten PACOPE, Programmes d’Accompagnement Communautaire pour la Protection de l’Enfant. D’Zil ass et, d’Communautéit ze stäerken, fir dass d’Eltere selwer hire Kanner eng besser Zukunft erméigleche kënnen. An deem Kader ginn Aktivitéite wéi zum Beispill den Club d’Enfants ugebueden.

Déi Kanner, déi trotzdeem net an hirer eegener Famill opwuesse kënnen, kommen an engem vun de 5 Kannerdierfer am Senegal ënner, wou se och an d’Schoul a Spillschoul kënne goen. Zu Kaolack sinn et ganzer 2.150 Kanner, déi duerch SOS en Accès zur Bildung hunn. Hei gi si virbereet, fir spéider en onofhängegt Liewen kënnen ze féieren.

D’Aarbecht vun SOS Villages d’Enfants hautno matzëerliewen, wier fir de Pascal Schumacher eng beräicherend Experienz gewiescht. Mat sengem Engagement als SOS-Ambassadeur wéilt hie säi klengen Deel dozou bäidroen, d’Welt e Stéck ze verbesseren. Ma och wa scho vill gemaach ginn ass, gesäit hien nach de Besoin vu Moderniséierung. Et géing de Leit un Equipement feelen, fir déi verschidden Aktivitéiten op d’Been ze stellen.

Wat sech duerch all d’SOS-Projeten duerchzitt, ass, dass d’Kanner am Mëttelpunkt stinn, sief et direkt oder indirekt. Si sollen an engem sécheren, respektvollen Ëmfeld a mat vill Léift grouss ginn, a spéiderhin aktiv Membere vun der Gesellschaft ginn.



D'Sophie Glesener, d'Directrice vun SOS-Kannerdierfer war dann och bei eis am Studio an huet weider Detailer ginn.