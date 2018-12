Schonn am September war de Manuel S. den Autoritéiten opgefall, gouf awer net méi genee ënnert d'Lupp geholl.

Internat.: Am meeschte gelies

Nei Entwécklungen am Mordfall Peggy aus dem Joer 2001. Wéi de Parquet en Dënschdeg matgedeelt huet, gouf den 41 Joer alen Doudegriewer festgeholl, dat well schwéier Virwërf géint hie virleien.



Schonn am September war hien a Verdacht geroden, eppes mam Mord um Peggy ze dinn ze hunn, gouf allerdéngs nees lafe gelooss.

En Dënschdeg Nomëtteg sollen et weider Infoe ginn.