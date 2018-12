Internat.: Am meeschte gelies

© Pierre Weimerskirch

Fir déi 24. Weltklimakonferenz sëtzt een den Ament zesummen am polnesche Kattowitz, fir d'Ziler, déi een zu Paräis definéiert huet, och elo konkret ëmzesetzen.



Nëmmen zesumme kann ee géint de Klimawiessel agéieren, nëmmen zesumme kann een sech upassen un déi nei Situatiounen, dat héiert een an de Couloiren .... vill Konkretes huet een den Ament awer net Opweises.



De Pierre Weimerskirch ass fir eis op der Plaz an huet e Mëttwoch den Owend, wéi en ukomm ass, kuerz mat der Lëtzebuerger Ëmweltministesch geschwat.