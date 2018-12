Een uergt Zuchongléck gouf et en Donneschdeg de Moien an der tierkescher Haaptstad Ankara. Op d'mannst 7 Mënsche koumen ëm d'Liewen.

© Twitter

Iwwer 46 Mënsche solle blesséiert gi sinn.



Éischten Informatiounen no ass een TGV ass op eng Lokomotive gerannt. Dës stoung fir Reparaturaarbechten op de Schinnen, wéi den TGV se ze pake krut. Dat huet de Gouverneur vun Ankara en Donneschdeg de Moie bekannt ginn.



Eréischt am Juli war bei engem Zuchongléck am Nordweste vun der Tierkei 24 Persounen ëm d'Liewe komm. Honnerte goufen deemools blesséiert.