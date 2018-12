Den 23 Joer ale Mann gouf no Donnéeë vum Parquet an der Nuecht op en Donneschdeg bei Avignon vun engem Camion iwwerrannt.



D'Accident ass kuerz no Hallefnuecht bei engem Rondpoint an der Géigend vun enger Autobunnsoffaart geschitt.



De Chauffeur vum Camion, den aus Polen koum, gouf vun der Police festgeholl.



Et handelt sech ëm dee 6. Doudegen zanter dem Optakt vun de Protestaktioune vun de "Gilets Jaunes" virun engem Mount.