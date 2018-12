Et ass déi traureg Realitéit vun dausende Flüchtlingen, déi all Dag op en neits probéieren, fir England ze erreechen.

Internat.: Am meeschte gelies

Mam Camion uechter Europa op der Sich nom Eldorado (13.12.2018) Et ass déi traureg Realitéit vun dausende Flüchtlingen, déi all Dag op en neits probéieren, fir England ze erreechen.

Situatioun vun de Flüchtlingen

Si huet sech an de leschte Joren net wierklech verännert. Ëmmer nach setze ronn 5.000 Flüchtlinge ronderëm Calais mat der Hoffnung, enges Daags England ze erreechen. Den eenzege Wee, deen dohinner féiert, ass verstoppt am Bauch vun engem Camion, um Ferry oder am Zuch vum Eurotunnel.

Problemer vun de Chaufferen

Chauffere gi bestrooft mat décke Protokoller, wa se Flüchtlingen am Camion transportéieren, och wann de Chauffer näischt dovunner wousst. Rieds geet vu bis zu 3.000 Euro pro Flüchtling fir de Chauffer, souwuel fir deem säi Patron. Grond fir dës héich Strofen ass, fir de Mënsche-Schmuggel ze ënnerbannen.

Mënsche Schmuggel, e Millioune Geschäft

Ëmmer erëm ginn och Chaufferen ugehalen, déi bewosst Flüchtlingen a Groussbritannien schmuggelen an déi sech d'Täsche voll stiechen. 6.000 Euro kann e Chauffer pro Flüchtling verdéngen, deen hie bis an England bréngt. D'Tentatioun ass grouss, de Risiko awer och, well heirop kënne fir de Chauffer bis zu 5 Joer feste Prisong gesprach ginn.