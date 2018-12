X

Datt et ee Klimawandel gëtt, dee vu Mënsche verursaacht gëtt, stellen déi mannsten nach a Fro. Wéi sech un de Klimawandel upassen an d'Emissiounen erofsetzen, dat si Froen, déi nach net ganz gekläert sinn. Dofir sëtzt den Ament d'Weltgemeinschaft a Polen zesummen, fir Léisungen ze fannen. De Pierre Weimerskirch an de Riccardo Besantini sinn den Ament a Polen an hunn um Donneschdeg d'Klimakonferenz aus den Ae vu Jonken entdeckt.

Als jonk UN-Delegéiert vu Lëtzebuerg erlieft d'Leonie Zutter hir éischt Weltklimakonferenz. Zesumme mat anere Jonken aus Europa an der ganzer Welt versicht een zu Katowice och Jonken eng Stëmm ze ginn.

Ëmmer méi Jonker mobiliséiere sech fir de Klimaschutz, op der 24. COP sinn esou vill Schüler a Studente wéi nach ni virdrun. D'Leonore Zutter krut déi lescht Deeg d'Méiglechkeet, ee klengen Abléck an d’Liewe vun enger Politikerin ze kréien. D'Méisproochegkeet gëtt hei op der Klimakonferenz als ee vun den Atouten ugesinn.





Aktiv gi fir déi nächst Generatiounen (13.12.2018) Wéi erliewe Jonker d'Weltklimakonferenz a wéi engagéiere se sech fir de Klimaschutz? Mir hunn eng jonk Lëtzebuergerin zu Katowize begleet.

Klimakonferenz op der leschter Ligne droite

Weltklimakonferenz a Polen (Do) / Reportage P. Weimerskirch



Déi lescht Deeg ass et op der Klimakonferenz ëmmer e bësse méi hektesch. Vill Leit komme fir den Ofschloss, well et sech hei eigentlech eréischt erausstellt, ob een zu engem gemeinsamen Accord kënnt oder net.

Op der Cop24 geet et ëm d'konkret Ëmsetzung vum Paräisser Klimaaccord. Den André Weidenhaupt, Haaptbeamte fir Lëtzebuerg op der Klimakonferenz nennt dëst ëmmer de "Reglement grand-ducal" vum Paräisser Klimaaccord, donieft ass et eng Klimakonferenz awer och ëmmer "The place to be" vun alle Leit, déi am Klimaberäich schaffen, well ee wärend deenen zwou Wochen d'Méiglechkeet huet, déi Leit ze treffen, mat deenen een duerno dann och zesummeschafft.

Et geet also och drëms, Netzwierker opzebauen oder oprecht ze erhalen. Ufank der Woch war den Optimismus bei den Delegatiounen e bësse gebremst ginn. D'Verhandlunge kommen elo nees besser virun. Dat zum Deel och wéinst Lëtzebuerg. D'polnesch Presidence schafft elo den Ament un engem konsolidéierten Text. En Donneschdeg den Owend kommen dann alleguer d'Parteien zesummen, fir nach eng Kéier hir Meenung iwwert de consolidéierten Text ze äusseren an da wäert an de Fachberäicher nach weidergeschafft ginn, sou nach den André Weidenhaupt.

D'Strooss halen, dat ass e Stéchwuert, well wëll een d'ambitiéis Ziler vu Paräis erreechen, muss een elo séier handelen, wéi de Weltklimarot virun e puer Woche gewarnt huet.

Et ass een am Schlusssprint vu wichtege Verhandlungen, déi sech géint der Enn nees als schwiereg erweisen.