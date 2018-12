© AFP Archivbild

Déi dräi Fraen goufen op ënnerschiddleche Plazen op oppener Strooss ugegraff. Den Täter huet si mat engem Messer deels liewensgeféierlech blesséiert. Si hunn allen dräi mussen noutoperéiert ginn. D'Affer si 26, 34 a 56 Joer al. D'Mordkommissioun vun Nürnberg enquêtéiert.



Wéi et vun der Police heescht, géif net ausgeschloss ginn, dass et sech an deenen dräi Fäll ëm dee selwechten Täter géif handelen. Si hunn och drop higewisen, dass et den Ament keng Indicë géife ginn, dass d'Dot een terroristeschen Hannergrond hätt. D'Beamte sichen ënnert anerem mat Policehënn an engem Helikopter nom oder no den Täter. Eng ganz Partie Leit goufe bis elo iwwerpréift, well ënnerschiddlech Täterbeschreiwunge virloungen.