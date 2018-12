© AFP Archivbild

D'Meedchen aus dem Guatemala war deeglaang mat sengem Papp op der Flucht an hat näischt gedronk. De 6. Dezember ass et zesumme mat iwwer 160 Persoune festgeholl ginn. 8 Stonnen dono krut d'Kand héicht Féiwer. Am Spidol an der Urgence konnt een dem Meedchen net méi hëllefen.

De Virfall gëtt ënnersicht, fir e Feelverhale vum Grenzschutz auszeschléissen.

Zanter Woche kommen dausende Flüchtlingen aus Mëttel- a Südamerika un déi mexikanesch-amerikanesch Grenz, fir et an d'USA ze packen. Dat wëll d'Regierung vum Donald Trump verhënneren.