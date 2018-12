Grouss Mobilisatioun um Freideg vun de Gewerkschaften an der Belsch.

Protestaktiounen am ganze Land

© Archivbild RTL.be

D'Syndikater wëllen hir Roserei iwwert d'Pensiounsreform, d'Attitüd vum Patronat a Kafkraaftproblemer ausdrécken. Gestreikt gëtt notamment am ëffentlechen Transport. Och déi belsch Gilets jaunes si mobiliséiert an hunn am ganze Land Blockagen installéiert. Zu Bréissel ass fir 11 Auer elo och eng Protestaktioun geplangt.