Mat deem Gesetz ginn an Zukunft IVG'en am kathoulesch gepräägte Land bis déi 12. Schwangerschaftswoch erlaabt. A spezifesche Fäll ass en Avortement och zu engem spéideren Zäitpunkt méiglech, wann d'Liewe vun der Mamm zum Beispill a Gefor ass.



D'Iren hate sech am Mee an engem Referendum zu 66% dofir ausgeschwat, fir Ofdreiwungen ze legaliséieren.