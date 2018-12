© RTL Archivbild

U sech sollt d’Cop24 e Freideg am fréien Owend op en Enn kommen, dass et elo méi laang dauert, ass awer éischter e gutt Zeechen.

E Freideg den Owend ass eng Koalitioun vun 107 Staaten virun d' Presse getrueden, déi sech 2015 zu Paräis zesummefonnt hat. Si hu sech staark gemaach, dass dat 1,5 Grad-Celsius-Zil an den Text opgeholl gëtt.



Duerno war et dann och de Message, fir d'Ambitiounen nach emol e bëssen eropzeschrauwen an ënnert anerem de Rapport vum Weltklimarot an den neien Text mat opzehuelen. An déi Diskussiounen hunn d’ganz Nuecht iwwer gedauert.



Et geet ëm d’Transparenzreegelen am sougenannte Reegelbuch, an och den Ëmgang mat Schiëd a Verloschten duerch de Klimawandel, virun allem an den aarme Länner.



Polen huet dëst Joer d'Presidence vun der Klimakonferenz, eng nächst Plenière ass fir e Samschdeg de Moien 10 Auer ugesat, wou méiglecherweis een neien Text presentéiert gëtt an d'Staaten driwwer ofstëmme kënnen. An de Couloire vun der COP24 sinn d'Zeeche relativ gutt, datt een zu enger gemeinsamer Positioun vun de ronn 200 Staate kennt.