Eleng zu Paräis goufen dofir scho gutt 8.000 Polizisten mobiliséiert. Et géif sech nees op de schlëmmst méigleche Zeenario preparéiert ginn, heescht et vum Police-Chef an der franséischer Haptstad.

D’Gilets jaunes selwer si sech bannent hirem Mouvement awer net all eens, dass de Weekend weider soll protestéiert ginn. Et ginn Eenzeler, déi bereet wieren, e virleefege Protest-Stop anzehalen. Zu esou engem haten déi politesch Responsabel jo opgeruff, aus Nosicht op d’Force de l’ordre, déi an de leschten Deeg a Wochen quasi all Dag massiv mobiliséiert waren.