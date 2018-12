© AFP

Der Noriichtenagence AFP no hu sech e Freideg ronn 3000 Leit virum ungaresche Parlament versammelt. Dobäi ass et zu Ausernanersetzunge mat der Police komm.



D'Demonstrante si schonn den 3. Owend hannerteneen op d'Stroosse gaangen. Et handelt sech ëm déi heftegst Protester zanter méi wei 10 Joer.



D'Gesetz soll et den Employeuren erméiglechen vun hiren Ugestallten bis zu 400 Iwwerstonne pro Joer ze verlaangen, amplaz wéi bis ewell 250 Stonnen.