Trotz enger Wafferou gëtt an der Hafestad Hodeida am Jemen weider gekämpft. Dat mellt d'Norichtenagence AFP.

© AFP Archivbild

Eréischt an der Nuecht op e Freideg war d'Wafferou tëscht de Regierungstruppen an de Rebellen a Kraaft getrueden.D'Wafferou soll fir Hodeida an den Hafe gëllen, iwwert deen de gréissten Deel vun den Hëllefsliwwerungen an de Jemen kënnt. D'Eenegung gesäit ee Réckzuch vun de Regierungstruppen an de Rebellekämpfer vir.