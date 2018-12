Dräi schwéier Blesséierter an een Doudegen gouf et an der Nuecht op e Sonndeg bei engem Accient zu Spangdahlem. D'Affer, e Bouf vu grad emol 8 Joer.

Aus bis ewell nach ongekläerter Ursaach war den Auto, an där eng amerikanesch Famill souz, op der Autobunn A60 op der Héicht vun der Sortie Spangdahlem vun der Fuerbunn ofkomm. Den Auto ass an de Summerwee geroden a gouf do vun den Hecken zeréck op d'Strooss gedréckt, wou e sech direkt e puer Mol iwwerschloen huet.



Fir en eréischt 8 Joer jonke Bouf, deen hannen am Won souz, sollt all Hëllef ze spéit kommen. Hien ass nach op der Plaz u senge schroe Verletzungen gestuerwen.

Déi 3 aner Persounen, dorënner e weidert Kand, goufen deels ganz uerg blesséiert.

De Parquet vun Tréier enquêtéiert, wéi et genee zum Accident koum. D'A60 war op där Plaz fir 5 Stonne gespaart.