Mat der Aktioun hunn d'Leit géint déi restrektiv Immigratiounspolitik vun der italiencher Regierung protestéiert. Vill Participanten haten, als Uspillung op d'Protestbeweegung vun de Gilets jaunes a Frankräich, giel Gileten un mam Motto "Get Up, Stand Up, Stand Up For Your Rights" nom berühmte Lidd vum Bob Marley.



Dèes Aktioun huet sech besonnesch géint dem Inneminister Matteo Salvini säin Immigratiounsdekret geriicht, deen hien am November duerchgesat huet, duerch deen d'Verdeele vun humanitären Openthaltsgeneemegunge massiv limitéiert gi sinn. Dës Geneemegungen gi fir Familljen, elengstoend Fraen, traumatiséiert Flüchtlingen a besonnesch u schutzbedierfteg Mënschen ausgestallt ginn.



Duerch d'Neireegelung géifen ëmmer méi Mënschen an d'Illegalitéit gedrängt ginn. An de leschte Joren an nach bis August haten duerchschnëttlech 25% vun den Demandeurs d'asile an Italien eng Openthaltsgeneemegung kritt. Mat der Verschäerfung ass d'Zuel am November bis op 5% erofgaang.