Ronn 4 Méint nodeems d'Bréck am norditalienesche Genua an de Koup gefall ass, huet de Buergermeeschter en Neibau bannent engem Joer versprach.

D'Iwwerreschter vun der Morandi-Bréck. © AFP

Déi nei Bréck soll bis Chrëschtdag 2019 fäerdeg sinn, sou de Marco Bucci e Samschdeg bei der Ouverture vum Schantjen, bei deem elo mol d'Iwwerreschter sollen ofgerappt ginn. Nach hunn d'Aarbechten um Rescht vun der Morandi-Bréck nach net ugefaang, well d'Justiz d'Onglécksplaz nach net fräi ginn huet. E Geriicht decidéiert e Méindeg, ob d'Iwwerreschter schonn dierfen ofgerappt ginn, och wann d'Plaz am Kader vun den Ermëttlungen nach gespaart ass.



Déi italienesch Justiz ermëttelt géint eng ganz Rëtsch vu Beschëllegten, dorënner och géint d'Bedreiwerfirma Autostrade per l'Italia (Aspi). D'Regierung geheit hinne vir, den Zoustand vun der Bréck net genuch kontrolléiert ze hunn.



D'Autobunnsbréck war de 14. August dëst Joer onerwaart an de Koup gefall. 43 Mënschen koumen dobäi ëm d'Liewen, Dosende goufe blesséiert nodeems en 200 Meter laangt Stéck vun der Bréck an d'Déift gefall war.



Den 31. Mäerz wéilt ee mam Neibau ufänken, da kéint och den Delai bis chrëschtdag agehale ginn, sou nach de Buergermeeschter vu Genua. Eng nei Bréck wier net nëmme fir Italien wichteg, ma och fir d'Schwäiz a Frankräich.



Eleng d'Käschte fir d'Reschter vun der Morandi-Bréck ofzerappen an ze raumen, leien ëm 19 Milliounen Euro. Ganzer 5 Firme si fir dës Aarbechten engagéiert ginn.