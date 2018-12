© AFP

Tierkesch Medien zitéieren den Ausseminister Mevlüt Casvusoglu mat der Ausso, den Donald Trump hätt déi Zouso wärend dem G-20 Sommet an Argentinien gemaach.



D'Tierkei mécht jo de Fetullah Gülen responsabel, fir de versichte Putsch am Summer virun zwee Joer.



De Priedeger lieft schonn zënter laangem am US-Staat Pennsylvania, de Sujet ass och schonn zënter laangem en zentrale Konflikt, tëscht den USA an der Tierkei. Rumeuren iwwert eng méiglech Ausliwwerung ginn et schonn zënter dem hallwen November, si waren awer vun enger Spriecherin aus dem Ausseministère dementéiert ginn.