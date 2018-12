D'Vollversammlung zu New York stëmmt um Méindeg iwwert den Accord of, duerch dee Migranten ënnert anerem ee besseren Accès zu der Gesondheetsversuergung an Educatioun soll kréien. D'Dokument ass, d'selwecht wéi de Migratiounspakt, rechtlech net contraignant an hält och keng konkret Direktive fest, wéi vill Flüchtlingen all Land soll ophuelen.



Et gëllt als sécher, dass d'Ofkommes ugeholl gëtt. D'Verhandlungen iwwert de "Globale Pakt fir Flüchtlingen" sinn zanter September 2016 am Gaangen.