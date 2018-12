Betraff sinn zwee Sitten an Däitschland. Et besteet d'Gefor, dass d'Chrëschtdagscadeauen net mat Zäiten ukommen, sou ee Spriecher vun der Gewerkschaft hënt géintiwwer der DPA.



D'Mataarbechter vun Amazon zu Leipzig goufen opgeruff bis Hellegowend ze streiken. An der Zentral zu Werne an Nordrhein-Westfalen soll de Streik virleefeg bis en Dënschdeg den Owend daueren. Wéi et heescht, kéinten awer och nach weider Sitten dobäi kommen, an de Streik ëm weider Deeg verlängert ginn.



Mat dëser Streikaktioun wëll d'Gewerkschaft hir Fuerderung nach eemol däitlech maachen, d'Aarbechtskonditiounen an engem Kollektivvertrag ze reegelen. Verdi fuerdert Amazon zanter iwwer fënnef Joer op Tarifverhandlungen ze féieren. Den amerikanesche Konzern refuséiert dat awer.