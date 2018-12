Den zoustännegen Anti-Terror-Riichter huet donieft e Méindeg den Owend decidéiert, dass dee 37 Joer ale Mann an Untersuchungshaft kënnt. Dat mellt um Dënschdeg de Moien di franséisch Noriichtenagence AFP. Hie gëtt verdächtegt, dem Attentäter gehollef ze hunn fir un de Revolver ze kommen mat dem dësen am Zentrum vu Stroossbuerg op d'Leit geschoss hat. Hie kritt donieft virgeheit Member vun enger terroristescher Organisatioun ze sinn, souwéi am Besëtz vu Waffen ze sinn an och domat ze handelen.



Der Police ass et e Méindeg gelongen zwou weider suspekt Persoune festzehuelen, déi och sollen hier Hänn mat am Spill gehat hunn fir, dass den Attentäter vu Stroossbuerg u seng Waff koum. Den Chekatt hat d'lescht Woch en Dënschdeg fënnef Mënschen ëmbruecht a ronn 10 blesséiert.