Wéi aus dem Rapport vun der Organisatioun Reporter ouni Grenzen ervir geet, ass d'Zuel vun de Journalisten, déi dëst Joer ëm d'Liewe komm sinn, op 80 geklommen. Dat waren der 15 méi wéi 2017. Aktuell sëtzen 348 Journalisten am Prisong, de Gros dovun a China, 60 goufen entféiert.Ënnert de Reporter déi ëmbruecht goufen, waren 63 professionell Journalisten. Ronn 30 koume während hirer Aarbecht ëm d'Liewen, zum Beispill a Krichsregiounen wéi a Syrien oder dem Jemen. Déi aner goufe geziilt wéinst hirer Aarbecht ëmbruecht. Dat war besonnesch a Mexiko de Fall, wou 9 Journalisten Affer vu Mordattacke goufen. Ee konkrete Fall huet dëst Joer awer fir besonnesch vill Diskussioune gesuergt, an zwar de Mord um regierungskritesche Journalist Jamal Kashoggi aus Saudi-Arabien, den den 2. Oktober am saudesche Konsulat zu Istanbul ëmbruecht gouf.Reporter ouni Grenzen hunn ee Appell un d'Vereenten Natioune gemaach, een UN-Spezialemissär fir d'Protektioun vu Journalisten anzesetzen.