Den FBI-Spezialenquêteur Robert Mueller huet recommandéiert, de fréiere Sécherheetsberoder Michael Flynn, bedéngt duerch seng Kooperatioun an der Russland-Enquête, net ze inhaftéieren.



D'Affekote vum Michael Flynn hunn eng Strof op Sursis vun net méi wéi engem Joer an 200 Stonnen Sozialaarbecht ugefrot. Dee Betraffenen hat sech viru gutt engem Joer fir schëlleg bekannt an zouginn, dass hie während Interrogatoire vum FBI bewosst falsch Aussoen iwwer Kontakter mam deemolege russeschen Ambassadeur an den USA gemaach hätt. Et goung ënnert anerem ëm amerikanesch Sanktioune géint Moskau.