De Mann gouf zu engem Joer Prisong veruerteelt, dobäi kënnt allerdéngs, dass hien all Mount, op d'mannst ee mol den Disney-Klassiker "Bambi" muss kucken. Eng éischte Kéier virum 23. Dezember. Dat melle lokal Medien.



Deen 29 Joer ale Jeeër hat zesumme mat sengem Papp a sengen zwee Bridder géint eng Onmass vu Juegdgesetzer verstouss an an de leschten 3 Joer illegal Honnerte vu Réi an Hirsche gejot, virun allem Nuets. Nodeems si d'Déieren erschoss haten, hu si hinnen d'Käpp ofgeschnidden an d'Kadaver leie gelooss. Am Disney-Klassiker aus dem Joer 1942 geet et ëm dat klengt Réi Bambi, dem seng Mamm vu Jeeër erschoss an dono vu sengem Papp groussgezu gëtt.



Vertrieder vun den Ëmweltautoritéiten am amerikanesche Bundesstaat hu sech beandrockt gewise vun dësem Uerteel.