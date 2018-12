D'flämesch Nationalisten oder Separatiste vun der N-VA wëllen nämlech, obwuel si an der Finanzkommissioun vum Parlament hir Zoustëmmung dozou ginn haten, elo weider Konzessioune gemaach kréien.





Situatioun an der Belsch: Reportage vum Eric Ewald



De Staatsbudget wär un d'Politik gekoppelt, déi vun der Regierung gemaach gëtt, huet an deem Kontext den Theo Francken vun der N-VA gemengt. De Mann war bis viru kuerzem Staatssekretär fir Asyl a Migratioun, dee Sujet also, wéinst deem d'belsch Regierung d'viregt Woch scho bal zerbrach war. Dunn hate jo d'N-VA-Memberen d'Regierung verlooss, soudass de Charles Michel ebe just nach Chef vun enger Minoritéitsregierung ass. Dee Charles Michel huet Diskussioune mam Parlament confirméiert, awer och erkläert, hie géif sech net duerch, Zitat, „d'Erpressung vun der N-VA intimidéiere loossen“. Den Ex-Inneminister vun der N-VA, Jan Jambon, hat de Weekend iwwer nach erkläert, dass de Charles Michel, wann hien d'Ënnerstëtzung vu senger Partei wéilt, zu där hirer Marionett géif ginn! Iwwerdeems sech de Parteichef Bart De Wever fir virgezunnen Neiwalen ausgeschwat hat. Deemno wéi kéint et en Dënschdeg am Nomëtte schonn am Parlament zu Bréissel zu engem Mësstrauensvott kommen.Ob virgezunnen Neiwalen awer sou géifen ausgoen, wéi sech déi eng oder aner dat erwaarden, dat ass d'Fro. E Sondage, deen an der Héichzäit vun der politescher Kris, bei eisen Noperen, iwwert den UNO-Migratiounspakt gemaach gouf, awer ier d'N-VA d'Regierung verlooss huet, weist nämlech v.a., dass déi Gring ferm zouleeën! An der Wallonie géifen d'Sozialiste weider stäerkst Partei bleiwen, mat ronn 25% awer bal 7 Punkten noloossen. Déi Liberal vum Premier Charles Michel léige mat knapp 20% iwwerdeems just nach virun deene Gréngen. Zu Bréissel kéimen déi Gréng souguer op déi 1. Plaz, virun de Liberalen an de Sozialisten. An a Flandern wär d'N-VA zwar weider d'Nummer 1, géif awer mat ronn 28% iwwer 4 Punkte verléieren. Hannendru kéimen d'Chrëschtdemokraten, déi Liberal an déi Gréng. D'Rechnung vun der N-VA kéint also ënner Ëmstänn nëmmen zum Deel opgoen.