Documentaire: IS Leaks (18.12.2018) "Am Nervenzenter vum Terror", en Documentaire vum Kamal Redouani, Dënschdeg 18. Dezember um 20:00 op RTL Télé Lëtzebuerg

A Libyen, matzen an de Ruine vum Haus vun engem Emir vum sougenannten Islamesche Staat, fënnt e jonke Kämpfer e Computer.



Um Harddisk stinn Dausende geheim Fichieren, alleguer gehéiere se der terroristescher Organisatioun.



De jonke Kämpfer decidéiert, fir engem franséische Reporter eng Kopie dovun ze ginn, dem Kamal Redouani, engem Expert fir de Mëttleren Osten, dee sech zënter dem arabesche Fréijoer regelméisseg a Libyen ophält.



No senger akribescher Analys an dem Iwwerpréiwe vun deenen Dokumenter, no 18 Méint Enquête a maximaler Diskretioun, entsteet hei en Documentaire, dee fir d’éischte Kéier an der Geschicht de Fonctionnement vum IS vu banne beschreift.







E weist d’Fundamenter vun der Terrororganisatioun, déi minutiéis kalkuléiert Brutalitéit, grad ewéi méi onerwaart Facette vun enger diktatorialer Organisatioun.



En hëlleft ze verstoen wéi a firwat, de sougenannten Islamesche Staat ëmmer nees aus senge Ruinen opersteet. Et ass um Enn en erschreckenden Abléck an den Nervenzenter vum Terror, hannert de Schleier vum IS.



