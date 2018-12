Frank Engel war an der Zentralafrikanescher Republik (18.12.2018) No engem bluddege Biergerkrich huet d'UNO den Ament 14.000 international Zaldoten an der Zentralafrikanescher Republik.

Dëser Deeg hat den Alfred Yekatom, de sougenannte "Rambo", e fréieren zentralafrikanesche Milizechef, en éischte Rendez-vous virum internationale Krichsverbriechertribunal zu Den Haag. Als fréiere Caporalchef vun der zentralafrikanescher Arméi hat de Mann 2013 gutt 3.000 muslimesch Seleka-Rebelle mat Waffe vum Militär equipéiert.Nennenswäert politesch Ziler hat e keng, et goung ëm Muecht a Geld. De "Rambo" ass deen éischten, deen déi nei zentralafrikanesch Republik op Den Haag ausgeliwwert huet, well een zu Bangui wëllt d’Vergaangenheet verschaffen.China huet scho laang déi lukrativ Minnekonzessiounen am Schnap. Russland verkeeft Waffen a forméiert de Militär. D'Sécherheetssituatioun um Terrain ass weiderhi prekär, wat Beijing a Moskau awer net ofhält. De fréiere Kolonialhär Frankräich huet d’Saach verschlof. Der EU geet et ëm d’Stabiliséierung vun engem Territoire, dee méi grouss wéi Frankräich ass.De President Touadéra ass 2016 mat grousser Majoritéit a legitimme Walen als onofhängege Kandidat gewielt ginn zu Bangui. A mat 100 weideren onofhängege Parlamentarier géif et elo drëms goen, déi politesch Landschaft ze strukturéieren. Een Zil wier et och, fir erëm op d‘Zesummeliewe vun deene verschiddene Glawensrichtungen zréckzekommen, sou wéi virum Biergerkrich.Vum Kannibal Bokassa iwwert e Boris Becker mat engem Diplomatepass huet déi Zentralafrikanesch Republik eng Rëtsch turbulent Joerzéngten hannert sech zanter der Onofhängegkeet 1960. Et ass nëmme mat wirtschaftlecher Entwécklung an Investissementer, wou d’Land ka stabiliséiert ginn, sou d’EU. Ronn 80% vum Territoire vum Land awer huet déi national Regierung nach ëmmer net ënner Kontroll – an dat ass e Chantier vun der UNO an hirer onbeléifter, well onefficacer Minusca-Missioun.