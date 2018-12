Si gëtt zanter dem 11. Dezember vermësst. Déi blann Fra hat mat enger Touristenagence en Ausfluch gemaach an huet och un enger Féierung deelgeholl, dëst zesumme mat enger Frëndin. Duerno ass déi 35 Joer al Carla Valpeoz nach op e Bierg nieft der Inkastad geklommen an huet vun do och Fotoen gemaach an a sozialen Netzwierker online gesat. Zanterhier feelt awer all Spur.



De Brudder vun der Vermësster huet d'US-Regierung elo ëm Hëllef bei der Sich gefrot. De Carlos Valpeoz betount, dass seng Schwëster zwar blann wier, mä bis elo ëmmer eleng verreest war, an et wier ni eppes geschitt.



D'Sich no der Fra geet weider.