152 Länner hunn de Migratiounspakt ugeholl, dorënner och d'Belsch, obwuel de Sträit ëm d'Ofkommes an eisem Nopeschland eng Regierungskris ausgeléist huet.

Internat.: Am meeschte gelies

Fënnef Länner, d'USA, Ungarn, d'Tschechesch Republik, Israel a Polen hu géint den Accord gestëmmt. 12 Länner hu sech enthalen, dorënner Éisträich, Australien, d'Schwäiz, Italien a Bulgarien.D'Presidentin vun der UN-Vollversammlung hat am Virfeld vum Votte zu New York nach eemol drop higewisen, dass de Pakt rechtlech net contraignant ass an net géint d'Souveränitéit vun de Länner verstéisst, déi matmaachen.