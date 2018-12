Hien ass um Donneschdeg de Moien um 6 Auer eiser Zäit mat zwee weideren Astronauten, der Nasa-Astronautin Serena Auñón-Chancellor an dem russesche Kosmonaut Sergej Prokopjew, u Bord vun enger Sojus-Kapsel wéi geplangt an der Stepp vum Kasachstan gelant. Dat war op Live-Biller vun der Nasa ze gesinn.



De Retour huet iwwer dräi Stonne gedauert. Fir d'éischt war d'Kapsel als winzege Punkt um Himmel ze gesinn an ass dunn un dräi Fallschiermer erof komm. Een Helikopter mat engem Rettungsteam u Bord war prett fir op d'Plaz ze fléien, wou d'Kapsel gelant ass.



No e puer Méint am Weltall brauchen d'Astronauten Hëllef fir erauszeklammen. Wéinst der Schwéierlosegkeet hunn hir Muskelen ofgebaut an de Kierper muss sech nees un d'Äerdunzéiung gewinnen. Den Alexander Gerst hat sech de 6. Juni op de Wee bei d'ISS gemaach. Et war seng zweet Missioun op der Internationaler Weltraumstatioun.







Hien hat als éischten Däitschen de Kommando op der ISS iwwerholl, deen hien e Mëttwoch u säi russesche Kolleg Oleg Kononenko iwwerginn huet. Dëse war virun zwou an enger hallwer Woch mat enger amerikanescher Astronautin an engem Kanadier am Weltall ukomm. Si sollen déi nächst 6 Méint op der Statioun bleiwen.







De Gerst selwer gëtt nach um Donneschdeg an Däitschland zeréck bruecht. Hie gëtt en Donneschdeg den Owend um Fluchhafen Köln/Bonn erwaart vu wou aus den Astronaut an ee medezinesche Fuerschungszenter op Köln transportéiert gëtt.